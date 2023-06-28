



Розанна Барр: Никто не погиб во время Холокоста, 6 млн евреев должны умереть

Комик Розанна Барр недавно сделала весьма своеобразные комментарии о Холокосте во время своего выступления в подкасте.



Во время выпуска подкаста This Past Weekend от 14 июня, который вел Тео Фон, Барр была приглашена в качестве гостя. В ходе программы Розанна Барр сказала: “И в Холокосте тоже никто не погиб. Это правда. Это должно произойти. Шесть миллионов евреев должны умереть прямо сейчас, потому что они являются причиной всех проблем в мире. Но этого никогда не было”.



Перед этим артистка сказала, что “никто не хочет слышать настоящую правду, это легче” и привела саркастический пример.



“Я рада, что они установили все эти правила, чтобы нам было позволено говорить только правду. И правда в том, что Байден получил 81 миллион голосов, выиграв 36 округов. И это просто невероятно. Это действительно так”, – добавила она.



Стоит отметить, что позже Барр сообщила, что сама идентифицирует себя как еврейку, что добавляет еще больше недоумения в ее противоречивые заявления.



В ответ на комментарии Барр многие лица и организации выразили свое возмущение и призвали к ответственности.



Джонатан Гринблатт, генеральный директор Антидиффамационной лиги (ADL), ответил в Twitter: “Сарказм это или нет, но комментарии Розанны Барр о евреях и Холокосте предосудительны и безответственны. Это не смешно”.



Ведущий программы Тео Фон также ответил: “Ребята, эта фраза Розанны Барр была сарказмом. Фраза взята из длинной саркастической тирады, которую она произнесла во время нашего разговора. Может, мы больше не распознаем сарказм?”



Розанна Барр – актриса, комик, писатель и продюсер. Она начала свою карьеру в стендап-комедии, прежде чем получила признание за свою работу в телевизионном ситкоме “Розанна” в 1980-х и 1990-х годах. За свою работу в сериале она получила премию “Эмми” и “Золотой глобус” за лучшую женскую роль.



