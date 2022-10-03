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Российского хоккеиста поймали на попытке купить военный билет
03.10.2022 17:32 Александр Юзовский

Российского хоккеиста поймали на попытке купить военный билет

Нападающего российского хоккейного клуба "Адмирал" Владислава Лукина поймале на взятке, когда тот пытался купить военный билет.

Согласно информации "РИА Новости", Ленинский районный суд Уфы назначил Лукину штраф в 2,2 млн рублей (около $40 тыс.).

Версия следствия такова: в 2019 году спортсмен и еще два хоккеиста Анвар Сулейманов и Михаил Воробьев попытались получить военные билеты через предпринимателя и экс-полицейского Фарита Самигуллина.

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