



Российский военный корабль "Иван Хурс" атакован дронами

В России утверждают, что дроны неустановленного происхождения атаковали разведывательный корабль ВМФ РФ "Иван Хурс" в Черном море.



По данным приближенного к российскому оборонному ведомству Telegram-канала "Рыбарь", это произошло в ночь на 24 мая.



По словам "военкоров", военный корабль был атакован тремя морскими дронами, когда тот проходил пролив Босфор.



Это случилось в 40 морских милях к северу от пролива, то есть судно находилось уже в нейтральных водах. В Турции ситуацию не комментируют.



Утверждается, что атака была отражена, а "Иван Хурс" не получил никаких повреждений.