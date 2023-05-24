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Российский военный корабль "Иван Хурс" атакован дронами
24.05.2023 12:06 Алина Груднева

Российский военный корабль "Иван Хурс" атакован дронами

В России утверждают, что дроны неустановленного происхождения атаковали разведывательный корабль ВМФ РФ "Иван Хурс" в Черном море.

По данным приближенного к российскому оборонному ведомству Telegram-канала "Рыбарь", это произошло в ночь на 24 мая.

По словам "военкоров", военный корабль был атакован тремя морскими дронами, когда тот проходил пролив Босфор.

Это случилось в 40 морских милях к северу от пролива, то есть судно находилось уже в нейтральных водах. В Турции ситуацию не комментируют.

Утверждается, что атака была отражена, а "Иван Хурс" не получил никаких повреждений.

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