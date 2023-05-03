



Российский эксперт объяснил, как беспилотники долетели до Кремля

«Парламентская газета» РФ попросила военного эксперта проанализировать видео инцидента и рассказать, что за БПЛА атаковали Кремль и как они смогли добраться до сердца Москвы в обход систем ПВО.



По словам военного обозревателя журнала «Арсенал Отечества» Дмитрия Дрозденко, на одном из видео, опубликованных в Telegram-каналах вскоре после сообщения об атаке, можно с высокой долей вероятности опознать украинский беспилотник UJ-22 Airborne, способный нести на борту до 20 килограммов взрывчатки. Именно такой, по словам экспертов, несколько месяцев назад упал в лесу в районе подмосковной Коломны.



«Эти БПЛА способны лететь по сложным маршрутам, максимально избегая зон, прикрытых силами ПВО, — объяснил Дмитрий Дрозденко. — При этом важно понимать, что единый купол противовоздушной обороны создать невозможно — всегда будут оставаться какие-то сектора и объекты, в которых ПВО не работает. Тем более что нашу систему прощупывают уже давно — запускают беспилотники в разных направлениях, контролируют их работу при помощи авиационных комплексов ДРЛО, ищут эти самые неприкрытые участки».



Кроме того, собеседник издания еще раз напомнил, что беспилотник — цель намного более трудная, нежели та же баллистическая ракета. Он меньше, летает на малых высотах и с малыми скоростями, что существенно усложняет его обнаружение и наведение на него орудий ПВО.



«В качестве примера здесь можно привести обстрел хуситами города Джидда и расположенного рядом комплекса нефтяных объектов в 2020 году, — отметил Дмитрий Дрозденко. — Там тоже использовались беспилотники. И несмотря на то что на объектах были сосредоточены чуть ли не все имеющиеся на тот момент американские средства ПВО — от комплексов Patriot до автоматических зенитных орудий Vulcan-Phalanx — все горело и взрывалось. Хотя там не было, например, никаких сложностей с рельефом — вокруг вообще расстилалась пустыня».



