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Rolex хочет подать в суд на производителя детских часов из-за названия
20.01.2023 21:57 Евгения Маркова

Rolex хочет подать в суд на производителя детских часов из-за названия

Швейцарская компания Rolex требует от небольшой семейной фирмы Oyster&Pop переименовать свой бизнес. В Rolex считали, что название производителя детских учебных часов копирует наименование линейки часов Oyster.

Юристы Rolex написали в Oyster&Pop письмо, в котором указали, что покупатели могут ассоциировать их продукцию с часами Oyster Perpetual, которые производит бренд. Кроме того, компания пригрозила судебным разбирательством.

Сестры из Девона, которым принадлежит Oyster&Pop, настаивают, что назвали стартап в честь улицы, где провели свое детство.

Кроме того, предприниматели создали электронную петицию с призывом помочь "остановить Rolex", который хочет закрыть "семейный бизнес, принадлежащий женщинам". Петиция набрала более 64 тыс. подписей в неделю.

В Rolex пока никак не прокомментировали ситуацию. Директор Oyster&Pop Эмма Росс-Макнейрн уточнила, что их адвокат был оптимистичен в прогнозах, а ситуация была "чепухой", поскольку часы названы в честь улицы.

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