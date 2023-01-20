



Rolex хочет подать в суд на производителя детских часов из-за названия

Швейцарская компания Rolex требует от небольшой семейной фирмы Oyster&Pop переименовать свой бизнес. В Rolex считали, что название производителя детских учебных часов копирует наименование линейки часов Oyster.



Юристы Rolex написали в Oyster&Pop письмо, в котором указали, что покупатели могут ассоциировать их продукцию с часами Oyster Perpetual, которые производит бренд. Кроме того, компания пригрозила судебным разбирательством.



Сестры из Девона, которым принадлежит Oyster&Pop, настаивают, что назвали стартап в честь улицы, где провели свое детство.



Кроме того, предприниматели создали электронную петицию с призывом помочь "остановить Rolex", который хочет закрыть "семейный бизнес, принадлежащий женщинам". Петиция набрала более 64 тыс. подписей в неделю.



В Rolex пока никак не прокомментировали ситуацию. Директор Oyster&Pop Эмма Росс-Макнейрн уточнила, что их адвокат был оптимистичен в прогнозах, а ситуация была "чепухой", поскольку часы названы в честь улицы.