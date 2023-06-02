



Роджер Уотерс решил не надевать нацистский костюм на концерт в Великобритании

Роджер Уотерс не надел костюм, похожий на форму офицера СС, и пропустил сравнение Израиля и нацистов на своем концерте в Бирмингеме в среду после того, как вызвал обширную критику, протесты и расследование немецкой полиции .



В преддверии концерта, первого в турне Уотерса по Соединенному Королевству, лорд-мэр Бирмингема Чаман Лал передал владельцам городской Utilita Arena опасения, высказанные Национальной еврейской ассамблеей по поводу содержания выступлений бывшего фронтмена Pink Floyd. Он также проинформировал “соответствующих министров кабинета”. NJA в пятницу поблагодарил Лала за то, что выходки эпатажного рокера не были включены в шоу в Бирмингеме.



На концерте было выставлено изображение Анны Франк, наряду с разбомбленными зданиями и изображениями президентов США, помеченных как “военные преступники”. Также во время выступления в среду Уотерс пожаловался, что его “разозлило” недавнее “антисемитское дерьмо”, которое преследовало его после выступления в Берлине.



“Они пытаются отменить меня, как они отменили Джереми Корбина и Джулиана Ассанжа”, – сказал он, сравнивая себя с крайне левым лидером лейбористов, которого обвиняли в игнорировании антисемитизма, и заключенным в тюрьму основателем WikiLeaks.



“Если вы один из тех, кто говорит: “Я люблю Pink Floyd, но терпеть не могу политику Роджера”, то вам лучше пойти в бар”, – сказал Уотерс собравшимся.



По словам скандального рокера, критика его антиизраильской позиции “исходит из Тель-Авива”, также он назвал члена парламента Кристиана Уэйкфорда, который призывал площадки блокировать его выступления, “придурком”.



Уотерс проведет концерт в Глазго в пятницу и субботу вечером, а на следующей неделе отправится в Лондон.