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Массовые протесты израильтян на концерте Роджера Уотерса
29.05.2023 07:21 Наталья Богинская

Массовые протесты израильтян на концерте Роджера Уотерса

Протестующий выбежал на сцену на концерте Роджера Уотерса во Франкфурте в воскресенье, размахивая израильским флагом. Группы протестующих также размахивали большими израильскими флагами с трибун, что стало скоординированным ответом на антисемитское поведение бывшего солиста Pink Floyd во время его нынешнего тура.

Протестующие также пели “Ам Исраэдь Хай” (“Народ Израиля жив”) с трибун, аплодируя. По данным в СМИ, в протесте участвовало 450 человек Ранее в тот же день группы протестующих выступили против концерта, который власти Франкфурта изначально пытались предотвратить, но Уотерс успешно оспорил этот шаг в местном суде.
 

Рокер, известный своими антисемитскими действиями и комментариями, находится под новым уголовным расследованием немецкой полиции по обвинению в подстрекательстве после того, как в начале этого месяца на концерте в Берлине оделся как нацист. Он также проецировал имя Анны Франк на недавних концертах в Берлине и Мюнхене, чтобы провести сравнение между Израилем и нацистской Германией.

Изображения Уотерса в социальных сетях, одетого в длинное черное пальто с красной повязкой на рукаве на сцене и размахивающие макетом оружия на арене Mercedes-Benz в Берлине на прошлой неделе, вызвали бурю негодования, в результате чего полиция начала расследование Уотерса на предмет разжигания ненависти, а официальный представитель Германии в обвинение в борьбе с антисемитизмом требует привлечения Уотерса к ответственности.

“Считается, что контекст одежды способен одобрять, прославлять или оправдывать насильственное правление нацистского режима таким образом, который оскорбляет достоинство жертв и тем самым нарушает общественный порядок”, – заявил старший инспектор полиции Мартин Хальвег.
Уотерс отверг критику и разногласия как политически мотивированные.

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