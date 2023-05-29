Массовые протесты израильтян на концерте Роджера Уотерса
Протестующий выбежал на сцену на концерте Роджера Уотерса во Франкфурте в воскресенье, размахивая израильским флагом. Группы протестующих также размахивали большими израильскими флагами с трибун, что стало скоординированным ответом на антисемитское поведение бывшего солиста Pink Floyd во время его нынешнего тура.
Протестующие также пели “Ам Исраэдь Хай” (“Народ Израиля жив”) с трибун, аплодируя. По данным в СМИ, в протесте участвовало 450 человек Ранее в тот же день группы протестующих выступили против концерта, который власти Франкфурта изначально пытались предотвратить, но Уотерс успешно оспорил этот шаг в местном суде.
Рокер, известный своими антисемитскими действиями и комментариями, находится под новым уголовным расследованием немецкой полиции по обвинению в подстрекательстве после того, как в начале этого месяца на концерте в Берлине оделся как нацист. Он также проецировал имя Анны Франк на недавних концертах в Берлине и Мюнхене, чтобы провести сравнение между Израилем и нацистской Германией.
#HERO! This brave man rushes the stage where antisemite Roger Waters was just playing in Frankfurt and waves Israeli flag. Meantime, you hear supporters chant "Am Yisrael Chai" (People of Israel live). 💪🇮🇱 pic.twitter.com/xWfBGMNvMR— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) May 28, 2023
Изображения Уотерса в социальных сетях, одетого в длинное черное пальто с красной повязкой на рукаве на сцене и размахивающие макетом оружия на арене Mercedes-Benz в Берлине на прошлой неделе, вызвали бурю негодования, в результате чего полиция начала расследование Уотерса на предмет разжигания ненависти, а официальный представитель Германии в обвинение в борьбе с антисемитизмом требует привлечения Уотерса к ответственности.
“Считается, что контекст одежды способен одобрять, прославлять или оправдывать насильственное правление нацистского режима таким образом, который оскорбляет достоинство жертв и тем самым нарушает общественный порядок”, – заявил старший инспектор полиции Мартин Хальвег.
Уотерс отверг критику и разногласия как политически мотивированные.