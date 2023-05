Массовые протесты израильтян на концерте Роджера Уотерса

Протестующий выбежал на сцену на концерте Роджера Уотерса во Франкфурте в воскресенье, размахивая израильским флагом. Группы протестующих также размахивали большими израильскими флагами с трибун, что стало скоординированным ответом на антисемитское поведение бывшего солиста Pink Floyd во время его нынешнего тура.



Протестующие также пели “Ам Исраэдь Хай” (“Народ Израиля жив”) с трибун, аплодируя. По данным в СМИ, в протесте участвовало 450 человек Ранее в тот же день группы протестующих выступили против концерта, который власти Франкфурта изначально пытались предотвратить, но Уотерс успешно оспорил этот шаг в местном суде.



#HERO! This brave man rushes the stage where antisemite Roger Waters was just playing in Frankfurt and waves Israeli flag. Meantime, you hear supporters chant "Am Yisrael Chai" (People of Israel live). 💪🇮🇱 pic.twitter.com/xWfBGMNvMR