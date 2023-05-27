



Роджер Уотерс назвал свой костюм в нацистском стиле заявлением "против фашизма"

Британский рокер Роджер Уотерс в пятницу выступил в свою защиту после того, как немецкая полиция начала расследование в отношении него из-за костюма в нацистском стиле, который музыкант одел на концерт в Берлине на прошлой неделе, сообщает New York Post.



"Мы ведем расследование по подозрению в разжигании общественной ненависти, поскольку одежда, которую носят на сцене, может быть использована для прославления или оправдания нацистского режима, тем самым нарушая общественный порядок", — заявил представитель берлинской полиции Мартин Хальвег.



Уотерс надел длинное черное пальто, черные перчатки и черные солнцезащитные очки с красной повязкой на руке во время части своего выступления 17 мая, когда он имитировал стрельбу в толпу, в то время как по бокам находились мужчины, одетые в военные регалии.



"Одежда напоминает одежду офицера СС", — сказал Хальвег.



В свою очередь 79-летний музыкант защищает свой выбор костюма и сказал, что это было четкое заявление "против фашизма, несправедливости, фанатизма во всех его формах".



"Мое недавнее выступление в Берлине вызвало недобросовестные нападки со стороны тех, кто хочет очернить меня и заставить замолчать, потому что они не согласны с моими политическими взглядами и моральными принципами, — говорится в заявлении рокера. - Попытки представить эти элементы как что-то другое неискренни и политически мотивированы. Изображение неуравновешенного фашистского демагога было характерной чертой моих шоу, начиная со "Стены" Pink Floyd в 1980 году».



Роджер Уотерс находится под следствием берлинской полиции по подозрению в "подстрекательстве людей" после ношения костюма в нацистском стиле.





