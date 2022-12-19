РФ устроила ночную атаку по Украине Shahed-136. Взрывы в Киеве и области (05:29)
Армия РФ, как теперь говорят в Росси «гуманитарно», но на этот раз «дронами добра» глубокой ночью атаковали Украину Shahed-136. Особенно досталось Киеву и области. Белая Церковь, Обухов, Гостомель, Боярка слышали взрывы, работает беспрерывно ПВО. Сейчас под ударом Киев.
Оккупанты атаковали Киевскую область из дронов.
Зафиксировано массовое сбитие «Шахедов» в области, потому была слышна серия взрывов, но прилеты, к сожалению, также есть. Как пишут в пабликах, в жилой дом в Обухове. Местные публики пишут также о взрывах в Гостомеле и Боярке, что под Киевом.
Ждём официального подтверждения.
А пока глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 19 декабря россияне выпустили по региону "Шахеды".
По словам чиновника, сработала система ПВО.
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момент сбития Шахеда под Киевом в Обухове
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Этой ночью Шахедов сбивало активно и ПВО в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской областях, Днепре и Киеве. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал:
04:32 Паблики пишут о звуках Шахедов в Киеве. Прозвучала серия громких взрывов в столице Украины.
Ждем официальной информации
04:37 Киев правый берег - группа Shahed-136
Мощные взрывы. Ждем официальную информацию.
04:48 В Киеве по руслу Днепра зафиксировано движение трех дронов.
04:57 По данным Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве Киева ПВО сбило уже 9 дронов-камикадзе.
05:17 В Киеве слышна очередная серия мощных взрывов на правом берегу. «Шахеды» замечены на Левом берегу Киева.
Оставайтесь в укрытиях!
05:21 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги, которая продолжалась почти 3 часа 18 минут.
05:29 Отбой тревоги длится несколько минут - в 05:24 в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога.
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