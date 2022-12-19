



РФ устроила ночную атаку по Украине Shahed-136. Взрывы в Киеве и области (05:29)

Армия РФ, как теперь говорят в Росси «гуманитарно», но на этот раз «дронами добра» глубокой ночью атаковали Украину Shahed-136. Особенно досталось Киеву и области. Белая Церковь, Обухов, Гостомель, Боярка слышали взрывы, работает беспрерывно ПВО. Сейчас под ударом Киев.



Оккупанты атаковали Киевскую область из дронов.



Зафиксировано массовое сбитие «Шахедов» в области, потому была слышна серия взрывов, но прилеты, к сожалению, также есть. Как пишут в пабликах, в жилой дом в Обухове. Местные публики пишут также о взрывах в Гостомеле и Боярке, что под Киевом.



Ждём официального подтверждения.



А пока глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 19 декабря россияне выпустили по региону "Шахеды".



По словам чиновника, сработала система ПВО.







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момент сбития Шахеда под Киевом в Обухове









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Этой ночью Шахедов сбивало активно и ПВО в Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской областях, Днепре и Киеве. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал:







04:32 Паблики пишут о звуках Шахедов в Киеве. Прозвучала серия громких взрывов в столице Украины.







Ждем официальной информации



04:37 Киев правый берег - группа Shahed-136

Мощные взрывы. Ждем официальную информацию.



04:48 В Киеве по руслу Днепра зафиксировано движение трех дронов.



04:57 По данным Киевской городской военной администрации, в воздушном пространстве Киева ПВО сбило уже 9 дронов-камикадзе.





05:17 В Киеве слышна очередная серия мощных взрывов на правом берегу. «Шахеды» замечены на Левом берегу Киева.



Оставайтесь в укрытиях!



05:21 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги, которая продолжалась почти 3 часа 18 минут.







05:29 Отбой тревоги длится несколько минут - в 05:24 в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога.







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