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РФ устроила ночную атаку по Украине Shahed-136. Взрывы в Киеве и области (05:29)
19.12.2022 04:27 Mignews.ua

РФ устроила ночную атаку по Украине Shahed-136. Взрывы в Киеве и области (05:29)

Армия РФ, как теперь говорят в Росси «гуманитарно»,  но на этот раз «дронами добра» глубокой ночью атаковали Украину Shahed-136. Особенно досталось Киеву и области. Белая Церковь, Обухов, Гостомель, Боярка слышали взрывы, работает беспрерывно ПВО. Сейчас под ударом Киев.

Оккупанты атаковали Киевскую область из дронов.

Зафиксировано массовое сбитие «Шахедов» в области, потому была слышна серия взрывов, но прилеты, к сожалению, также есть. Как пишут в пабликах, в жилой дом в Обухове. Местные публики пишут также о взрывах в Гостомеле и Боярке, что под Киевом.

Ждём официального подтверждения.

А пока глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 19 декабря россияне выпустили по региону "Шахеды".

По словам чиновника, сработала система ПВО.



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момент сбития Шахеда под Киевом в Обухове
 



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Этой ночью Шахедов сбивало активно и ПВО в  Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской областях, Днепре и Киеве. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал: 



04:32 Паблики пишут о звуках Шахедов в Киеве. Прозвучала серия громких взрывов в столице Украины. 



Ждем официальной информации 

04:37 Киев правый берег - группа Shahed-136
Мощные взрывы. Ждем официальную информацию.

04:48 В Киеве по руслу Днепра зафиксировано движение трех дронов.

04:57 По данным Киевской городской военной администрации,  в воздушном пространстве Киева ПВО сбило уже 9 дронов-камикадзе.


05:17 В Киеве слышна очередная серия мощных взрывов на правом берегу. «Шахеды» замечены на Левом берегу Киева.

Оставайтесь в укрытиях!

05:21 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги, которая продолжалась почти 3 часа 18 минут.



05:29 Отбой тревоги длится несколько минут - в 05:24 в Киеве вновь была объявлена воздушная тревога.



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