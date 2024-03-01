



РФ готова передать Украине тела украинских пленных из Ил-76, – Reuters

Российская Федерация готова передать Украине тела украинских пленных, которые якобы погибли во время авиакатастрофы Ил-76, произошедшей в январе 2024 года в Белгородской области.



Об этом заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, не уточнив, правда, когда это может произойти, пишет Reuters.



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Москва устами Москальковой вновь обвинила Киев в сбитии самолета Ил-76 в Белгородской области РФ, на борту которого погибли 74 человека, в том числе 65 пленных украинских солдат, летевших для обмена на российских военнопленных.



Обвинить – обвинила, но никаких доказательств Москалькова вновь не предоставила, заверив лишь в том, что находится в контакте с украинскими официальными лицами по вопросу о телах погибших.



Украина же не подтверждает, но и не отрицает, что сбила самолет, и оспаривает данные Москвы о том, кто был на борту и что произошло.



В частности, в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что Украина подает запросы в РФ на возвращение тел военных, однако ответа от Москвы не поступало.



