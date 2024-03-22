



РФ атаковала гидросооружения и плотину на ДнепроГЭС, – заявление (фото)

Рано утром 22 марта войска РФ нанесли ракетный удар по гидросооружениям и плотине на ДнепроГЭС. Об этом говорится в официальном заявлении "Укргидроэнерго", и подчеркивается: угрозы прорыва дамбы нет.



"Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", – заверили в компании.



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Так выглядит Днепровская ГЭС после попадания российской ракеты (фото: Денис Казанский)











Как сообщал Mignews.ua, в ночь на 22 марта войска РФ совершили самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергосистему. В ряде регионов начались перебои с электроснабжением. Зафиксированы попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. Паблики сообщали о попадании в дамбу ДнепроГЭС.

