



Решительные меры: Бен-Гвир отправился на место массовых расстрелов в Галилее

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир направляется на место сегодняшнего массового расстрела в Яфа-ан-Насерийе, сообщил его офис.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонный брифинг с Беном-Гвиром и комиссаром полиции Коби Шабтаем по этому вопросу, сообщила Канцелярия премьер-министра.



“Премьер-министр распорядился действовать немедленно, чтобы найти убийц и принять решительные меры для искоренения эпидемии насилия и убийств в арабском сообществе”, – говорится в заявлении.



В беседе с журналистами Бен Гвир сказал, что он "разделяет горе" семей погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим, в том числе трехлетней девочке, которая серьезно пострадала в ходе отдельной стрельбы сегодня в соседнем Кафр-Канне.



"Последние несколько лет в арабском сообществе царил "Дикий Запад", – говорит Бен Гвир, добавив, что он и его сотрудники "усердно работают" над решением "коренных проблем", но есть препятствия.



Министр предлагает два решения, первым из которых является создание Национальной гвардии при его министерстве. Его второе, более срочное решение предполагает, что агентство безопасности ШАБАК займется борьбой с преступными организациями, на что Нетаниягу согласился, по его словам.



Бен-Гвир требует принять постановление кабинета министров о привлечении ШАБАКа уже в ближайшее воскресенье.