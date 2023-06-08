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Маген Давид Адом
08.06.2023 16:53 Наталья Богинская

Еще одна стрельба в Галилее: 5 раненых, трое из них в критическом состоянии

Через несколько минут после стрельбы в этом районе служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщила о пяти раненых в результате результате инцидента с применением огнестрельного оружия в Яфа-ан-Насерийе в Галилее.

Медицинская служба сообщила что есть пять раненых в возрасте 30 лет, трое из них находятся в критическом состоянии в Английской больнице в Нацерете.

Ранее трехлетняя девочка и 30-летний мужчина получили серьезные ранения в Кафр-Канне, которая, как и Яфа ан-Насерийе, является пригородом Нацерета.

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