



Еще одна стрельба в Галилее: 5 раненых, трое из них в критическом состоянии

Через несколько минут после стрельбы в этом районе служба скорой помощи “Маген Давид Адом” сообщила о пяти раненых в результате результате инцидента с применением огнестрельного оружия в Яфа-ан-Насерийе в Галилее.



Медицинская служба сообщила что есть пять раненых в возрасте 30 лет, трое из них находятся в критическом состоянии в Английской больнице в Нацерете.



Ранее трехлетняя девочка и 30-летний мужчина получили серьезные ранения в Кафр-Канне, которая, как и Яфа ан-Насерийе, является пригородом Нацерета.