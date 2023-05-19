



Репортер CNN назвала убийство женщин Ди "перестрелкой" и все еще не извинилась

Слово "перестрелка" означает одновременную стрельбу друг в друга противоборствующими сторонами.



Кристиан Аманпур, главный международный ведущий CNN, очевидно, исходила из другого определения этого термина, когда сказала в прямом эфире, что три женщины семьи Ди - мать и две дочери 20 и 15 лет - "были убиты в перестрелке".



Аманпур не представила доказательств того, что какая-либо из трех женщин была вооружена, не говоря уже об ответном огне после того, как террористы выпустили почти два десятка пуль по их машине, заставив съехать на обочину, а затем убив их с близкого расстояния.



"Вы должны извиниться перед скорбящей семьей", - заявила группа наблюдателей HonestReporting 11 мая, повторив просьбу 16 мая.



HonestReporting - это неправительственная организация, которая отслеживает предвзятое отношение СМИ к Израилю и была описана несколькими новостными агентствами как "произраильская группа по наблюдению за СМИ".



Ни Аманпур, ни CNN не ответили на призыв HonestReporting.



Согласно новостным сообщениям, министерство иностранных дел Израиля заявило, что работает над официальной жалобой, а в некоторых сообщениях говорится, что израильское консульство в Атланте, где находится штаб-квартира CNN, передаст ее.



В HonestReporting добавили, что раввин Лео Ди, вдовец и отец двух убитых сестер, потребовал немедленных извинений.



"Это прекрасный пример "журналистики терроризма", когда у вас есть моральное равенство между террористом и жертвой", — заявил он.



"Эти девочки и их мать были хладнокровно застрелены. Какая перестрелка? — написал в Twitter Центр Симона Визенталя.



Джефф Джейкоби, обозреватель Boston Globe, добавил: "Позор вам, Аманпур. Люси Ди и ее дочери Рина и Майя были "убиты в перестрелке" так же, как и президент Кеннеди. Они были убиты террористами, обстрелявшими машину, в которой они ехали".



Раввин Шмулей Ботич отметил в Twitter, что Аманпур упомянула о "целевом убийстве" Израилем Ширин Абу Акле, журналистки "Аль- Джазиры", когда она освещала новости в лагере беженцев Дженин в мае 2022 года.



"Журналистка тоже была "убита в перестрелке". Очевидно, что Аманпур переворачивает реальность с ног на голову, чтобы обвинить евреев и оправдать террор", — написал Ботич в Twitter.

According to @CNN's Christiane Amanpour, three members of the Dee family "were killed in a shootout."



A shootout is two sides firing at each other.



A mother & her two daughters were shot at close range by Palestinian terrorists.@amanpour, you owe a grieving family an apology. pic.twitter.com/PQUPTfHx5R — HonestReporting (@HonestReporting) May 11, 2023