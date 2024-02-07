



Разведка: РФ вербует на войну против Украины сирийцев

Россия вербует на войну против Украины сирийцев, которым выдает российское гражданство по ускоренной процедуре.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



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В ГУР отметили, что сирийцев подготавливают к войне недалеко от Алеппо и аэродрома Kuweires. После учений наемники отправляются на авиабазу Хмеймим, откуда едут в РФ.



Утоняется, что вербовка осуществляется через турфирмы. По данным разведки, наемникам обещают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, после чего их завлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.



"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", - отметили в ГУР.

