Разведка: РФ вербует на войну против Украины сирийцев
Россия вербует на войну против Украины сирийцев, которым выдает российское гражданство по ускоренной процедуре.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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В ГУР отметили, что сирийцев подготавливают к войне недалеко от Алеппо и аэродрома Kuweires. После учений наемники отправляются на авиабазу Хмеймим, откуда едут в РФ.
Утоняется, что вербовка осуществляется через турфирмы. По данным разведки, наемникам обещают работу охранниками на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, после чего их завлекают на "более высокооплачиваемую работу" в Бурятию.
"Рекрутинг сирийцев на войну свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов", - отметили в ГУР.