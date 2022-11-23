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Разрешено к публикации имя погибшего в ПА израильтянина
23.11.2022 06:47 Аркадий Бочаровский

Разрешено к публикации имя погибшего в ПА израильтянина


18-летний Тиран Фаро, житель Далит аль-Кармель, - молодой человек, чье тело было похищено из больницы в Дженине после того, как он погиб в автокатастрофе на территории Палестинской автономии. 

Его тело было похищено боевиками, принадлежащими к Бригадам мучеников Аль-Аксы. Семья погибшего встретилась с координатором правительственных операций на территориях, генерал-майором Расаном Алияном. 

Бригады мучеников Аль-Аксы взяли на себя ответственность за похищение и потребовали освободить "все тела мучеников из Дженина" в обмен на возвращение тела Фаро.
 

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