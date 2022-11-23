



Разрешено к публикации имя погибшего в ПА израильтянина



18-летний Тиран Фаро, житель Далит аль-Кармель, - молодой человек, чье тело было похищено из больницы в Дженине после того, как он погиб в автокатастрофе на территории Палестинской автономии.



Его тело было похищено боевиками, принадлежащими к Бригадам мучеников Аль-Аксы. Семья погибшего встретилась с координатором правительственных операций на территориях, генерал-майором Расаном Алияном.



Бригады мучеников Аль-Аксы взяли на себя ответственность за похищение и потребовали освободить "все тела мучеников из Дженина" в обмен на возвращение тела Фаро.

