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Ракетная атака на Харьков: мэр подтвердил гибель одного человека
30.01.2023 00:42 MIGnews.com

Ракетная атака на Харьков: мэр подтвердил гибель одного человека

Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале




В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале также опубликовал новую информацию.

"По обновленным данным, один человек погиб в результате попадания российской ракеты по жилому дому Харькова. Всем пострадавшим оказывается помощь", - написал чиновник.



Напомним, поздно вечером 29 января в результате ракетного обстрела Харькова армией РФ предположительно ракета С300 попала в жилой дом, в результате чего дом получил серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные службы.

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