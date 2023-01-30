



Ракетная атака на Харьков: мэр подтвердил гибель одного человека

Предварительно в результате удара по жилому дому в Харькове один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале









В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале также опубликовал новую информацию.



"По обновленным данным, один человек погиб в результате попадания российской ракеты по жилому дому Харькова. Всем пострадавшим оказывается помощь", - написал чиновник.







Напомним, поздно вечером 29 января в результате ракетного обстрела Харькова армией РФ предположительно ракета С300 попала в жилой дом, в результате чего дом получил серьезные разрушения. На месте работают спасатели и специальные службы.