



Путин: Ил-76 был поражен ракетой ПВО

Президент России Владимир Путин озвучил первый комментарий относительно крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.



Он обвинил в сбитии украинских военных.



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"Это не могло быть ни при каких обстоятельствах "дружественным огнем", как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен ракетами ПВО, не армейскими средствами. Это видно по элементам поражения. Наши ПВО по своему самолету по определению наносить удары не могут", - сказал он.



По словам Путина, о том, что речь идет о ракете ПВО, якобы доказывают изъятые с места крушения средства поражения.



"Скорее всего, это американские системы Patriot или европейские, скорее всего, французские. Но через пару-тройку дней будет точный ответ дан", — подчеркнул он.