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Протесты в Тель-Авиве: ранены 14 полицейских
25.07.2023 19:56 Алина Груднева

Протесты в Тель-Авиве: ранены 14 полицейских

В понедельник, 24 июля, во время демонстраций в Тель-Авиве пострадали 14 полицейских.

По данным полиции, они получили ранения в результате насилия со стороны демонстрантов, выступающих против правовой реформы.

"Некоторые из них были госпитализированы в больницу Ихилов. Полицейские, прибывшие для разгона демонстрантов, которые разожгли огонь на дороге, подверглись жестокому нападению на Каплан", - сказано в заявлении.

Подозреваемый, устроивший поджог, был пойман на месте преступления. Он оказал сопротивление аресту.

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