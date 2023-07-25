



Протесты в Тель-Авиве: ранены 14 полицейских

В понедельник, 24 июля, во время демонстраций в Тель-Авиве пострадали 14 полицейских.



По данным полиции, они получили ранения в результате насилия со стороны демонстрантов, выступающих против правовой реформы.



"Некоторые из них были госпитализированы в больницу Ихилов. Полицейские, прибывшие для разгона демонстрантов, которые разожгли огонь на дороге, подверглись жестокому нападению на Каплан", - сказано в заявлении.



Подозреваемый, устроивший поджог, был пойман на месте преступления. Он оказал сопротивление аресту.