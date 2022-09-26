



Протесты в Махачкале: возбуждены уголовные дела

В Махачкале возбуждены восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских во время антивоенной акции протеста против мобилизации.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Было задержано около 120 человек 25 сентября. Сегодня протесты возобновились и переросли в столкновения с силовиками.

Составлено 46 протоколов об участии в митинге, и возбуждены восемь уголовных дел.

Еще два дела возбуждены по статье о призывах к "экстремизму".

"Среди них есть и один несовершеннолетний, как минимум. Еще два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно — они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты", — сообщил источник.