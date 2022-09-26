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Протесты в Махачкале: возбуждены уголовные дела
26.09.2022 17:31 Алина Груднева

Протесты в Махачкале: возбуждены уголовные дела

В Махачкале возбуждены восемь уголовных дел по статье о нападении на полицейских во время антивоенной акции протеста против мобилизации.

 
Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".
 
Было задержано около 120 человек 25 сентября. Сегодня протесты возобновились и переросли в столкновения с силовиками. 
 
Составлено 46 протоколов об участии в митинге, и возбуждены восемь уголовных дел.
 
Еще два дела возбуждены по статье о призывах к "экстремизму".
 
"Среди них есть и один несовершеннолетний, как минимум. Еще два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно — они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты", — сообщил источник.

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