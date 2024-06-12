Новости » Происшествия
Протестующие за права животных напали на портрет короля Карла III
12.06.2024 06:30 MIGnews.com

Протестующие за права животных напали на портрет короля Карла III

Протестующие за права животных напали на портрет короля Карла в одной из лондонских художественных галерей.

Двое протестующих наклеили плакаты на стекло, закрывающее картину.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Сама картина не пострадала, сообщили в галерее Филипа Моулда, и никаких арестов не было.

Яркая красная картина Джонатана Йео, представленная в прошлом месяце, стала первым официальным изображением короля с момента его коронации.

Группа Animal Rising заявила, что ее сторонники приклеили плакаты к стеклу, защищающему картину, что они назвали "легкомысленной" акцией.

Они заклеили королевский портрет изображением Уоллеса, персонажа из мультфильма "Уоллес и Громит".

Это было послание протеста, критикующее стандарты благополучия "гарантированных ферм" RSPCA, а король Чарльз является покровителем RSPCA.

"Учитывая, что король Чарльз - такой большой поклонник Уоллеса и Громита, мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание", - сказал Дэниел Джунипер из группы по проведению кампании.

В галерее, которая бесплатно демонстрирует картину публике, заявили, что инцидент быстро исчерпан и произведению не причинен ущерб.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы