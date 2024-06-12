Протестующие за права животных напали на портрет короля Карла III
Протестующие за права животных напали на портрет короля Карла в одной из лондонских художественных галерей.
Двое протестующих наклеили плакаты на стекло, закрывающее картину.
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Сама картина не пострадала, сообщили в галерее Филипа Моулда, и никаких арестов не было.
Яркая красная картина Джонатана Йео, представленная в прошлом месяце, стала первым официальным изображением короля с момента его коронации.
Группа Animal Rising заявила, что ее сторонники приклеили плакаты к стеклу, защищающему картину, что они назвали "легкомысленной" акцией.
Они заклеили королевский портрет изображением Уоллеса, персонажа из мультфильма "Уоллес и Громит".
Это было послание протеста, критикующее стандарты благополучия "гарантированных ферм" RSPCA, а король Чарльз является покровителем RSPCA.
"Учитывая, что король Чарльз - такой большой поклонник Уоллеса и Громита, мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание", - сказал Дэниел Джунипер из группы по проведению кампании.
В галерее, которая бесплатно демонстрирует картину публике, заявили, что инцидент быстро исчерпан и произведению не причинен ущерб.