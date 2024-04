Пропалестинские демонстранты пришли на день "Аль-Кудс" в Лондоне

Тысячи пропалестинских и антиизраильских демонстрантов собрались в центре Лондона, чтобы отметить день "Аль-Кудс", а также призвалть к прекращению огня в Газе.



Об этом сообщает The Jewish Chronicle.



На акции протеста звучали антиизраильские лозунги "От реки до моря Палестина будет свободна", "сионистские собаки".



Недалеко от основной акции был проведен контрпротест. Там демонстранты призвали освободить заложников, которые до сих пор удерживаются террористами в Газе.

