Прохожие помогли: Пилот “Формулы-1” вернул украденные часы за $630 тысяч

Испанский пилот команды “Формулы-1” Ferrari Карлос Сайнс-младший стал жертвой ограбления в центре Милана, но благодаря прохожим смог вернуть украденные часы за 630 тысяч долларов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



Двое мужчин в центре города вечером 3 сентября сорвали часы Richard Mille с запястья пилота. Однако Сайнс вместе со своим спутником и несколькими прохожими бросились в погоню и смогли догнать преступников.



Подоспевшие полицейские задержали грабителей, а гонщику помогли вернуться в отель.

🇮🇹 Carlos’ watch that got stolen: the Richard Mille RM 67-02, which is known for it’s lightness and customised to the colors of the Spanish flag 🥸 #CarlosSainz | #ItalianGP pic.twitter.com/ftw9hzsUcJ