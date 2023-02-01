



"При содействии иностранной разведки". Завод в Исфахане атакован курдами



Иранское информационное агентство "Noor News" сообщило о том, , что БПЛА и боеприпасы, использованные при нападении на оружейный завод в Исфахане, были ввезены в Иран "контрреволюционными курдскими группировками, базирующимися в Иракском Курдистане".



Согласно докладу, группам помогала иностранная разведка, которая предоставила части летательных аппаратов и через контактное лицо доставила их на территорию Исламской Республики. Также сообщалось, что детали и материалы были собраны в мастерской, "хорошо оборудованной квалифицированным персоналом".



В прошлый понедельник американская газета "Wall Street Journal" сообщила от источников, осведомленных о деталях, что "атака на военный завод в Иране была осуществлена израильскими беспилотниками, и что завод предназначался для производства современного оружия". Также было сообщено, что в ходе атаки им удалось нанести точные удары по четырем различным областям. Согласно спутниковым снимкам из этого района, похоже, что, хотя иранцы и описали нанесенный ущерб, миссия "увенчалась успехом".

