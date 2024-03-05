



Президента Федерации кикбоксинга Сочи задержали по подозрению в растлении сына

На протяжении минимум двух с лишним лет с января 2020-го по октябрь 2022-го Амаяк Давыдов, который является президентом федерации кикбоксинга в Сочи, а также занимает должность зампреда Комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодёжной политики использовал своего собственного сына в детском порно. Сын Давыдова 2016 года рождения.



Сейчас в отношении депутата Городского собрания Сочи возбуждено дело по двум статьям: о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порно.



