



Пресечена контрабанда крупной партии кокаина из Колумбии

В пятницу, 6 октября, полиция Израиля пресекла попытку контрабанды наркотиков из Колумбии.



По словам правоохранителей, в страну пытались ввезти десятки килограммов кокаина, общая стоимость которого оценивается в десятки миллионов шекелей.



Наркотическое вещество было конфисковано и уничтожено. Операция была проведена в рамках совместного секретного расследования с колумбийской полицией.



Уточняется, что кокаин пытались ввезти контрабандой колумбийцы. Их задержали и отправили на допрос.

