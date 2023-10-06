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контрабанда кокаина
06.10.2023 13:26 Алина Груднева

Пресечена контрабанда крупной партии кокаина из Колумбии

В пятницу, 6 октября, полиция Израиля пресекла попытку контрабанды наркотиков из Колумбии.

По словам правоохранителей, в страну пытались ввезти десятки килограммов кокаина, общая стоимость которого оценивается в десятки миллионов шекелей.

Наркотическое вещество было конфисковано и уничтожено. Операция была проведена в рамках совместного секретного расследования с колумбийской полицией.

Уточняется, что кокаин пытались ввезти контрабандой колумбийцы. Их задержали и отправили на допрос.
 

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