Пресечена атака хуситов на коммерческое судно
В воскресенье, 14 июля, была пресечена атака йеменских хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.
По данным Kathimerini, это сделал греческий фрегат "Псара".
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Попытка удара по судну была совершена утром. Фрегат успешно противодействовал нескольким дронам с помощью своей противодронной системы.
По данным издания, один БПЛА был сбит. Остальные отклонены от курса. Корабль продолжил путь к месту назначения.