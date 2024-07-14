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Пресечена атака хуситов на коммерческое судно
14.07.2024 12:57 Алина Груднева

Пресечена атака хуситов на коммерческое судно

В воскресенье, 14 июля, была пресечена атака йеменских хуситов на коммерческое судно в Аденском заливе.

По данным Kathimerini, это сделал греческий фрегат "Псара".

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Попытка удара по судну была совершена утром. Фрегат успешно противодействовал нескольким дронам с помощью своей противодронной системы.

По данным издания, один БПЛА был сбит. Остальные отклонены от курса. Корабль продолжил путь к месту назначения.

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