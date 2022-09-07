



Пожар в караоке-баре Вьетнама: 12 человек погибли

Пожар в одном из караоке-баров Вьетнама привел к гибели по меньшей мере 12 человек.



Трагедия произошла 6 сентября в городе Тхуан. Во время пожара погибли по меньшей мере 12 человек, еще 11 - пострадали.



Согласно информации портала RTL, причины возгорания пока не установлены. Пламя охватило второй и третий этажи деревянного здания. Многие посетители прыгали с балкона на улицу, чтобы спастись от огня.



Местный чиновник подтвердил гибель не менее 12 и ранения не менее 11 человек.