



Пожар в Дубае: 16 человек погибли и 9 ранены в результате возгорания жилого дома

Власти заявили, что шестнадцать человек погибли и девять получили ранения в результате пожара в многоквартирном доме в Дубае.



Пожар вспыхнул в субботу в пятиэтажном здании на улице Аль-Халидж в Аль-Расе, возле старого рынка Дейра.



Первые бригады прибыли на место происшествия в 12:41, примерно через шесть минут после получения первого вызова службы экстренной помощи.

Пожар на четвертом этаже "привел к гибели 16 человек и ранению еще девяти", говорится в заявлении гражданской обороны Дубая.



"Предварительные расследования показали, что причиной пожара стало несоблюдение требований охраны и безопасности здания. Соответствующие органы проводят всестороннее расследование, чтобы предоставить подробный отчет о причинах аварии", - говорится в заявлении властей.



Никаких упоминаний об арестах на данном этапе не поступало.



Гражданская оборона "подчеркнула важность того, чтобы владельцы и жители жилых и коммерческих зданий полностью соблюдали требования и правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев и защитить жизни людей".



Район Аль-Рас находится на берегу Дубайского залива возле старого городского рынка. Это один из густонаселенных районов города, здесь проживают тысячи рыночных рабочих и торговцев.

