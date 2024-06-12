



Пожар на зоорынке Бангкока унес жизни 1 000 животных

Около 1000 животных погибли в результате пожара на знаменитом бангкокском рынке Чатучак, уничтожив почти 100 магазинов.



Птицы, собаки, кошки, змеи и многие другие животные сгорели заживо в своих клетках в зоомагазинах.



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По словам властей, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети, однако о человеческих жертвах и травмах не сообщается.



Инцидент вызвал новые призывы к властям закрыть зоомагазины, который давно критикуют за плохие условия содержания животных, что, как сообщается, приводит к высоким показателям заболеваемости и смертности.



Чатучак - один из крупнейших рынков Юго-Восточной Азии с десятками тысяч магазинов, теснящихся в узких переулках.



Это также самый большой и самый известный из таиландских рынков выходного дня. Утверждается, что каждую субботу и воскресенье он привлекает около 200 000 туристов.

