



Пожар на плантациях на севере Мертвого моря - результат поджога

Сегодня ночью на плантациях возле кибуца Калия на севере Мертвого моря вспыхнул пожар.



Сгорели 400 финиковых пальм.



Есть обоснованное подозрение что пожар возник в результате поджога. Об этом заявила пожарно-спасательная служба согласно выводам следственной группы, созданной для расследования обстоятельств возникновения пожара. Также было сообщено, что "результаты расследования переданы в соответствующие органы". После пожара шоссе 90 было перекрыто для движения в обоих направлениях между перекрестком Кибуц Калия и перекрестком Лидо примерно на час.