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Пожар на плантациях на севере Мертвого моря - результат поджога
22.05.2023 13:52 Аркадий Бочаровский

Пожар на плантациях на севере Мертвого моря - результат поджога

Сегодня ночью на плантациях возле кибуца Калия на севере Мертвого моря вспыхнул пожар.

Сгорели 400 финиковых пальм.

Есть обоснованное подозрение что  пожар возник в результате поджога. Об этом заявила пожарно-спасательная служба согласно выводам следственной группы, созданной для расследования обстоятельств возникновения пожара. Также было сообщено, что "результаты расследования переданы в соответствующие органы". После пожара шоссе 90 было перекрыто для движения в обоих направлениях между перекрестком Кибуц Калия и перекрестком Лидо примерно на час.

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