



Пожар на Гавайях: после генетических тестов число жертв сократилось со 115 до 97

Официальное число погибших в результате лесных пожаров, бушевавших на гавайском острове Мауи в прошлом месяце, снизилось со 115 до 97 после того, как были проведены дополнительные тесты ДНК. Об этом заявил губернатор Гавайев Джош Грин в интервью CNN, добавив, что число пропавших без вести сейчас составляет 31, а не 66, как он заявил на прошлой неделе.



"Число погибших снизилось, потому что у нас есть антропологи Министерства обороны, которые могут проводить расширенные генетические тесты", — сказал Грин.



Однако директор лаборатории судебно-медицинской экспертизы Министерства обороны США Джон Берд заявил на пресс-конференции, что официальное число погибших все еще может вырасти. Начальник полиции Мауи Джон Пеллетье заявил, что на данный момент окончательно опознаны 74 погибших.