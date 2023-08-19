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На Гавайях количество жертв лесных пожаров достигло 114
19.08.2023 12:55 Ирина Демьянова

На Гавайях количество жертв лесных пожаров достигло 114

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи, штат Гавайи, достигло 114 человек.

Об этом сообщает  Синьхуа.

Губернатор Джош Грин заявил, что количество погибших будет "увеличиваться каждый день", поскольку поисковые операции продолжаются. В настоящее время около 470 поисковых собак привлечены к обследованию сотен сгоревших домов.

По словам губернатора, на Мауе разрушены более 2200 домов, еще 500 повреждены. Их общая стоимость оценивается почти в 6 миллиардов долларов.

Как сообщалось, остров Мауи охватили лесные пожары в результате жары и мощных ветров, которые, по некоторым данным, привели к обрыву линии электропередачи и возгоранию леса.

На всей территории острова объявлено чрезвычайное положение.
Фото: Pexels

Лес

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