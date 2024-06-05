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Посольство США в Бейруте подтвердило информацию об обстреле
05.06.2024 10:14 Алина Груднева

Посольство США в Бейруте подтвердило информацию об обстреле

В посольстве США в Бейруте подтвердили информацию о том, что возле входа на территорию раздался выстрел.

"Персонал и объект находятся в безопасности", - сказано в сообщении.

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Уточняется, что по факту стрельбы начато расследование.

Ранее ливанская армия сообщила о том, что подозреваемый, открывший огонь, был ранен.

В свою очередь, ливанские СМИ сообщили о трех стрелках. Утверждалось, что один ликвидирован, а еще двое скрылись.

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