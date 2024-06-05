



Посольство США в Бейруте подтвердило информацию об обстреле

В посольстве США в Бейруте подтвердили информацию о том, что возле входа на территорию раздался выстрел.



"Персонал и объект находятся в безопасности", - сказано в сообщении.



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Уточняется, что по факту стрельбы начато расследование.



Ранее ливанская армия сообщила о том, что подозреваемый, открывший огонь, был ранен.



В свою очередь, ливанские СМИ сообщили о трех стрелках. Утверждалось, что один ликвидирован, а еще двое скрылись.