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Попытка прорыва в парламент в Ереване: применены светошумовые
19.09.2023 20:15 Алина Груднева

Попытка прорыва в парламент в Ереване: применены светошумовые

Полиция применила светошумовые гранаты, когда протестующие попытались прорваться в здание парламента в Ереване.

Средства для разгона толпы были применены силами безопасности после того, как в них полетели камни и бутылки. Демонстранты продолжают скандировать: "Никол предатель". Они требуют отставки главы правительства.

Протестующие пытаются взять штурмом парламент уже несколько часов после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил, что Армения не намерена идти на боевые действия с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.




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