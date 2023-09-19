



Попытка прорыва в парламент в Ереване: применены светошумовые

Полиция применила светошумовые гранаты, когда протестующие попытались прорваться в здание парламента в Ереване.



Средства для разгона толпы были применены силами безопасности после того, как в них полетели камни и бутылки. Демонстранты продолжают скандировать: "Никол предатель". Они требуют отставки главы правительства.



Протестующие пытаются взять штурмом парламент уже несколько часов после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил, что Армения не намерена идти на боевые действия с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.









