



Попытка покушения на израильтянина в Грузии: приказали перерезать горло

Иран приказал пакистанскому террористу Амиру Хану, которого отправили в Грузию, перерезать горло израильскому бизнесмену Ицику Моше в начале этого месяца.

О новых подробностях расследования сорванной попытки покушения сообщает Walla.

По версии следствия, первоначальный план его миссии был изменен после того, как он отказался подчиниться и вместо этого потребовал предоставить ему огнестрельное оружие.

По словам Хана, 45-летний мужчина по имени Суфьян, имеющий связи с международными террористическими организациями и иранскими властями, без проблем въехал в Грузию раньше него, и именно он нанял пакистанца для совершения убийства.

"У меня было два шанса сделать это, но я сказал ему, что не могу убить человека ножом, и он достал мне пистолет", — сказал он.