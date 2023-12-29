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Польша привела силы и средства ПВО в полную боевую готовность
29.12.2023 15:00 Алина Груднева

Польша привела силы и средства ПВО в полную боевую готовность

Польша привела в полную боевую готовность силы и средства ПВО после вторжения в воздушное пространство страны неопознанного объекта во время массированного ракетного обстрела Украины.

Об этом сообщил спикер оперативного командования польской армии Яцек Горышевский.

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"С целью обеспечения безопасности нашего воздушного пространства повышена боевая готовность наших средств противовоздушной обороны, а также истребителей", – сообщил он.

Поиски проникшего объекта, который, предположительно, является российским, продолжаются.

"Сейчас известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть проинформированы, знают об этом факте", – добавил Горышевский.

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