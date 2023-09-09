



Полиция спутала медитацию на уроке йоги с “ритуальным массовым убийством”

Полиция ворвалась в общественное пространство в Великобритании, так как местные собачники приняли групповую медитацию на занятиях йогой за результат “ритуального массового убийства”.



Кафе Seascape в “Обсерватории Северного моря” в Чапел-Сент-Леонардс, Англия, подробно описало необычный инцидент в Facebook.



“Если кто-то слышал массу полицейских сирен вчера вечером в 21:30, то, пожалуйста, будьте спокойны”, – говорится в сообщении. “Они направлялись в Обсерваторию после того, как кто-то сообщил о массовом убийстве в нашем здании, увидев, как несколько человек лежали на полу. Это на самом деле оказалось уроком йоги в медитации”.



“Уважаемая публика, пожалуйста, имейте в виду, что по вечерам в “Обсерватории” проводится множество занятий йогой. Мы не являемся частью каких-либо сумасшедших культов или сект”, – заявили владельцы здания.



Преподаватель йоги Милли Лоус написала на своей странице Unity Yoga в Facebook, что “полицию вызвали местные собачники, которые приняли это за ритуальное массовое убийство”. По ее словам, к тому времени, когда прибыла полиция, класс уже разошелся, в результате чего “полицейские остались в недоумении”.