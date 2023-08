Полиция отрицает наличие клейма на лице задержанного палестинца

Полиция в субботу выступила против обвинений в жестокости в отношении палестинца, арестованного в Восточном Иерусалиме, отрицая, что ее сотрудники нанесли на его лицо клеймо "Звезда Давида", пишет The Times of Israel.



Подозреваемый, житель лагеря беженцев Шуафат, был арестован в среду во время полицейского обыска в его доме. Его подозревают в хранении наркотиков с целью распространения.



На следующий день во время слушания дела о предварительном заключении адвокат подозреваемого заявил, что полицейские завязали глаза его клиенту, а затем обрушили на него дождь ударов по всему телу, оставив его покрытым синяками и c порезами на лице, которые напоминали звезду Давида.



Согласно новостному сайту Ynet, ни у одного из шестнадцати офицеров, принимавших участие в задержании, в то время не было включенных нательных камер.



Судья, слушавший дело, позже распорядился передать его в Департамент внутренних расследований полиции Министерства юстиции в связи с обвинениями в применении чрезмерной силы. Он также приказал, чтобы подозреваемый оставался под стражей до воскресенья.



В заявлении, опубликованном в субботу, полиция назвала сообщения об инциденте "предвзятыми и искаженными", отвергнув любую расовую неприязнь к действиям офицеров и обвинив подозреваемого в яростном сопротивлении аресту.



В полиции заявили, что полицейские применили "разумную силу", чтобы задержать подозреваемого, и что "синяк, похожий на треугольник" на его лице, вероятно, был вызван "предметом одежды одного из офицеров".



Полиция не ответила на обвинения адвоката защиты в том, что у полицейских были выключены камеры. Они также не уточнили, сколько полицейских участвовало в задержании, сообщив лишь, что для его задержания было нужно "несколько сотрудников".



Заявление сопровождалось фотографией ботинка офицера, из чего следует, что следы были результатом прижатия обуви к лицу подозреваемого.



Полиция также заявила, что подробности дела будут "немедленно" отправлены в PIID для рассмотрения.