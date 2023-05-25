



Покушение в Бат-Яме: убийцы позвонили в дверь и открыли огонь





Покушение на убийство произошло сегодня утром (четверг) на улице Ха Невиим в Бат-Яме. Около восьми часов утра двое убийц в масках постучали в дверь одного из домов на этой улице. Хозяин квартиры, известный полиции преступник, открыл дверь, в ответ один из них достал пистолет и выстрелил в него с близкого расстояния.



Стрелявшие скрылись с места преступления. На место происшествия прибыли парамедики MADA и эвакуировали раненого для оказания медицинской помощи в больницу Вольфсон. Он получил тяжелые ранения.



На место происшествия прибыли большие силы полиции и начали расследование обстоятельств дела. Они собрали улики и сделали фотографии с камер наблюдения, пытаясь выйти на убийц.



Есть подозрение, что это покушение на фоне войн между преступными организациями в центре страны. Подобным способом около месяца назад в своем доме в Ришон Ле Ционе был убит преступник Барух Борохов.