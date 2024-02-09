



Пока мир следит за Красным морем: хуситы забивают камнями за гомосексуализм

Управляемый хуситами суд в Йемене приговорил 13 человек к публичной казни по обвинению в гомосексуализме.



Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности.



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Приговоры были вынесены в городе Иббе. По словам источника, три человека заключены в тюрьму по аналогичным обвинениям. Уточняется, что еще 35 человек были задержаны хуситами в провинции за гомосексуализм.



Как пояснили правозащитники, приговоренных к смертной казни по такому обвинению, как правило, забивают до смерти камнями.



"Хуситы усиливают свои злоупотребления, в то время как мир занят наблюдением за их нападениями в Красном море. Если бы они действительно заботились о правах человека, которые они якобы отстаивают в Газе, они бы не забивали камнями йеменцев до смерти", - сказала представитель Human Rights Watch из Йемена Нику Джафарния.