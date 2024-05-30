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Погибшим в двигателе самолета в Нидерландах оказался сотрудник аэропорта
30.05.2024 14:37 Алина Груднева

Погибшим в двигателе самолета в Нидерландах оказался сотрудник аэропорта

Погибшим в результате жуткого несчастного случая в Нидерландах оказался сотрудник аэропорта Схипхол.

Напомним, что его засосало в работающий двигатель самолета.

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После трагического инцидента рейс отменили. Всех сотрудников и пассажиров увезли с места происшествия. 

Голландская полиция начала расследование, пытаясь понять, был ли это несчастный случай или самоубийство. 

Напомним, что самолет Embraer E190 готовился к вылету в Данию. Из-за трагического случая в аэропорту некоторым пассажирам понадобилась психологическая помощь.

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