



Погибшим в двигателе самолета в Нидерландах оказался сотрудник аэропорта

Погибшим в результате жуткого несчастного случая в Нидерландах оказался сотрудник аэропорта Схипхол.



Напомним, что его засосало в работающий двигатель самолета.



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После трагического инцидента рейс отменили. Всех сотрудников и пассажиров увезли с места происшествия.



Голландская полиция начала расследование, пытаясь понять, был ли это несчастный случай или самоубийство.



Напомним, что самолет Embraer E190 готовился к вылету в Данию. Из-за трагического случая в аэропорту некоторым пассажирам понадобилась психологическая помощь.