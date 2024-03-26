Новости » Происшествия
Под завалами "Крокуса" больше не ищут пострадавших
26.03.2024 21:49 Алина Груднева

Под завалами "Крокуса" больше не ищут пострадавших

Во вторник, 26 марта, спасатели завершили поиски пострадавших под завалами "Крокус Сити Холла" в Подмосковье.

Об этом отчитался глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Все мероприятия по спасению, поиску пострадавших завершены, считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами", - сказал он. 

По словам Полетыкина, в операции участвовали спасатели и кинологи.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы