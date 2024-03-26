



Под завалами "Крокуса" больше не ищут пострадавших

Во вторник, 26 марта, спасатели завершили поиски пострадавших под завалами "Крокус Сити Холла" в Подмосковье.



Об этом отчитался глава ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин губернатору Московской области Андрею Воробьеву.



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"Все мероприятия по спасению, поиску пострадавших завершены, считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами", - сказал он.



По словам Полетыкина, в операции участвовали спасатели и кинологи.