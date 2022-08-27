



Под носом у Турции: РФ переправила из Сирии С-300

Турция пропустила российский корабль с батареей комплексов С-300 из Сирии.

Об этом в субботу, 27 августа, сообщили украинские СМИ.

Уточняется, что этот момент был занят израильской разведывательной компанией ImImageSatIntl. На фото видно, как Россия переместила свои С-300 из Сирии в РФ.

Комплексы были погружены на борт торгового судна SPARTA II в порту Тартус.

Судно проплыло через Босфор в Турции, а после стоянки на якоре у российского побережья вошло в Новороссийск.