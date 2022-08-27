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Под носом у Турции: РФ переправила из Сирии С-300
27.08.2022 22:59 Алина Груднева

Под носом у Турции: РФ переправила из Сирии С-300

Турция пропустила российский корабль с батареей комплексов С-300 из Сирии.

 
Об этом в субботу, 27 августа, сообщили украинские СМИ.
 
Уточняется, что этот момент был занят израильской разведывательной компанией ImImageSatIntl. На фото видно, как Россия переместила свои С-300 из Сирии в РФ.
 
Комплексы были погружены на борт торгового судна SPARTA II в порту Тартус. 
 
Судно проплыло через Босфор в Турции, а после стоянки на якоре у российского побережья вошло в Новороссийск.

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