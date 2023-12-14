



Под Белгородом российские чиновники взорвались на российской мине

Чрезвычайное происшествие с высокопоставленными российскими чиновниками случилось в Краснояружском районе пограничной с Украиной Белгородской области РФ: они ехали на автомобиле "УАЗ-Патриот" и взорвались на мине, установленной… российскими военными.



Эту информацию обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в свое Telegram-канале, а позже подтвердил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уже в своем Telegram-канале.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Чья мина... и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование", – резюмировал Андрющенко.



В результате подрыва на мине заместителю главы Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.



У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко – минно-взрывная травма и рваные раны мягких тканей головы.



Третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.





