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Под Белгородом российские чиновники взорвались на российской мине
14.12.2023 13:14 MIGnews.com

Под Белгородом российские чиновники взорвались на российской мине

Чрезвычайное происшествие с высокопоставленными российскими чиновниками случилось в Краснояружском районе пограничной с Украиной Белгородской области РФ: они ехали на автомобиле "УАЗ-Патриот" и взорвались на мине, установленной… российскими военными.

Эту информацию обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в свое Telegram-канале, а позже подтвердил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков уже в своем Telegram-канале.

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"Чья мина... и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование", – резюмировал Андрющенко.

В результате подрыва на мине заместителю главы Краснояружской администрации Игорю Бородаенко оторвало ноги. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
 
У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко – минно-взрывная травма и рваные раны мягких тканей головы.

Третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.


 

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