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По обвинению в атаке в Крокус-Холл задержаны таджики
23.03.2024 08:28 Аркадий Бочаровский

По обвинению в атаке в Крокус-Холл задержаны таджики

Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл задержаны в Брянской области.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.

Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.
 

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