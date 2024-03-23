



По обвинению в атаке в Крокус-Холл задержаны таджики

Двое подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл задержаны в Брянской области.



Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать.



Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб - их проверяют на причастность к теракту.

