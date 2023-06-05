



Песков назвал взломом показанное в телесетях "экстренное обращение Путина"

Президент России Владимир Путин 5 июня не выступал с экстренным телерадиообращением.



Показанное в некоторых сетях видео - это взлом, специалисты уже разбираются с ним, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



"[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы", - сказал представитель Кремля.



