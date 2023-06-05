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Песков назвал взломом показанное в телесетях "экстренное обращение Путина"
05.06.2023 15:02 Ирина Демьянова

Песков назвал взломом показанное в телесетях "экстренное обращение Путина"

Президент России Владимир Путин 5 июня не выступал с экстренным телерадиообращением.

Показанное в некоторых сетях видео - это взлом, специалисты уже разбираются с ним, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио "Мир" и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы", - сказал представитель Кремля. 

 

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