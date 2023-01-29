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Перу: автобус рухнул со скалы, погибли десятки людей
29.01.2023 12:00 Евгения Маркова

Перу: автобус рухнул со скалы, погибли десятки людей

По меньшей мере 25 человек погибли на севере Перу после того, как автобус с 60 пассажирами рухнул со скалы рано утром в субботу, 27 января, сообщила полиция местным СМИ.

Агентство по надзору за транспортом Перу  подтвердило аварию в своем заявлении, не указав количество погибших или пострадавших.

Трагедия с участием автобуса компании Q'Orianka Tours Aguila Dorada произошла в районе Эль-Альто на севере Перу.

По предварительной информации, автобус прошел своевременную проверку безопасности и был застрахован от несчастных случаев.

 

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