



Перу: автобус рухнул со скалы, погибли десятки людей

По меньшей мере 25 человек погибли на севере Перу после того, как автобус с 60 пассажирами рухнул со скалы рано утром в субботу, 27 января, сообщила полиция местным СМИ.



Агентство по надзору за транспортом Перу подтвердило аварию в своем заявлении, не указав количество погибших или пострадавших.



Трагедия с участием автобуса компании Q'Orianka Tours Aguila Dorada произошла в районе Эль-Альто на севере Перу.



По предварительной информации, автобус прошел своевременную проверку безопасности и был застрахован от несчастных случаев.



