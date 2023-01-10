



Перу: 17 демонстрантов убиты в столкновениях с полицией

По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях с полицией на юге Перу, сообщило Управление по правам человека страны в понедельник. 9 января стало самым смертоносным днем протестов с требованием досрочных выборов и освобождения бывшего президента Педро Кастильо, находящегося в тюрьме.



Столкновения произошли в Хулиаке, городе на берегу озера Титикака в регионе Пуно на юге Перу, в результате которых 68 человек получили ранения, сообщил государственному телеканалу TV Peru представитель министерства здравоохранения Пуно Генри Ребаза. По данным министерства, среди погибших было как минимум двое подростков.



Последние жертвы увеличивают число погибших в результате антиправительственных столкновений с силами безопасности до 39, поскольку протесты начались в начале декабря после смещения и ареста Кастильо вскоре после того, как он попытался незаконно распустить Конгресс.



Кастильо отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.



Ребаза также сообщил Peru TV, что 28 раненых полицейских не могут быть эвакуированы из аэропорта Хулиаки. Премьер-министр Перу Альберто Отарола заявил, что тысячи протестующих пытались захватить аэропорт вместе с полицейским участком.



Управление по правам человека Перу, известное как Управление омбудсмена, призвало полицию соблюдать международные стандарты в применении силы и расследовании смертей, призвав протестующих воздерживаться от нападений на собственность или препятствования движению машин скорой помощи.



Ранее в понедельник омбудсмен заявил, что новорожденный умер при транспортировке из города Юнгуйо, к юго-востоку от Хулиаки, в местную больницу на машине скорой помощи, которая была задержана из-за дорожной блокады.



Протесты, призывающие к досрочным выборам и освобождению Кастильо, возобновились на прошлой неделе после праздничного затишья. Протестующие также требуют отставки нового президента Дины Болуарте, закрытия Конгресса и внесения изменений в конституцию.

