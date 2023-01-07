



Перу: при попытке захвата аэропорта в Пуно протестующие столкнулись с полицией

Десятки демонстрантов попытались захватить аэропорт недалеко от границы Перу с Боливией в пятницу в рамках антиправительственных протестов, вынудив полицию применить слезоточивый газ для их разгона.



Согласно изображениям в социальных сетях и по местному телевидению, протестующие подожгли полицейскую машину возле аэропорта Инка Манко Капак в Хулиаке, перуанский регион Пуно.



Протесты против президента Дины Болуарте возобновились на этой неделе после двухнедельной паузы после ожесточенных столкновений в декабре, в результате которых 22 человека погибли после смещения и ареста бывшего президента Педро Кастильо.



Новостные агентства в Пуно сообщили о 15 раненых, в том числе о двух полицейских.



Руководство аэропорта Хулиака, заявило, что обслуживание было приостановлено "из-за насильственных действий и нарушения безопасности".



В декабре протестующие вынудили временно закрыть три аэропорта в Перу.



Демонстранты требуют отставки Болуарте, закрытия Конгресса, внесения изменений в конституцию и освобождения Кастильо. Бывший президент отбывает 18 месяцев в предварительном заключении, в то время как в отношении него ведется расследование по обвинению в "мятеже" после незаконной попытки закрыть Конгресс, что он отрицает.



В пятницу в различных регионах страны было зарегистрировано до 49 заблокированных протестующими пунктов.



В регионе Ика, на центральном побережье Перу, протестующие заблокировали ключевое шоссе, в результате чего десятки пассажирских и грузовых транспортных средств оказались в пробке.



Генеральная прокуратура заявила в пятницу, что она оценивает жалобы на Болуарте и трех министров и, если это будет оправдано, начнет расследование смертей, произошедших во время декабрьских протестов.



Правозащитная группа обвинила силы безопасности в применении огнестрельного оружия на поражение и запуске дымовых шашек против протестующих, которые, по словам армии, использовали самодельное оружие и взрывчатку.



Болуарте приветствовала заявление прокурора в Твиттере, написав, что она "предоставит все соответствующие ресурсы для оперативного выяснения фактов".

